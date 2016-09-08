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日月光8月營收月增10.8%、力成2.4%

2016-09-08

〔記者洪友芳／新竹報導〕封測大廠日月光（2311）自結8月集團合併營收為239.16億元，創歷年同期新高；記憶體封測大廠力成（6239）自結8月合併營收42.42億元，創單月營收歷史新高。

法人預期，日月光、力成所封測的產品均打入蘋果供應鏈，蘋果今將發表iPhone 7，隨著新品上市，市場預估蘋果iPhone 7拉貨動能，將推升日月光、力成9月營收續往上攀升，2家大廠第3季營收均有機會挑戰單季歷史新高。

日月光昨公布自結8月集團合併營收為239.16億元，月增10.8%、年增4.3%。其中IC封測及材料營收佔144.7億元，月增3.5%、年增7.4%。集團合併營收與封測營收雙雙創歷年同期新高。

力成昨也公布自結8月合併營收42.42億元，月增2.4%、年增18.51%，創歷年單月營收新高紀錄。力成累計前8月自結合併營收303.19億元，年成長13.47%，也創歷年同期新高。

日月光對下半年展望樂觀，可望逐季成長；力成則預期第3季營收將季增10%以上。2家大廠單季營收將有機會挑戰歷史新高。

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