台郡8月營收月增30.95%、臻鼎21.98%

2016-09-08

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果iPhone新機開始拉貨，PCB廠商8月營收同創今年以來新高，軟板雙雄台郡（6269）、臻鼎-KY（4958）月增各為30.95%、21.98%，HDI板華通（2313）月增高達31.27%，台郡8月更突破20億元，創下歷史第3高業績，隨著蘋果新機發表，相關供應鏈未來營運可望再創今年高峰。

台郡今日即將進行除權息，近2日明顯量增價漲，醞釀除息行情，台郡8月合併營收一舉衝上20億元大關，達20.39億元，較上月大幅跳升30.95%，年增42.62%，台郡為目前蘋果供應鏈中對下半年看法最為樂觀的廠商，因市場佔有率擴增，加上開拓新市場有成，台郡認為下半年表現將超越去年同期水準。

台郡預估，下半年進入傳統旺季，台郡因在智慧型手機市佔率提高，加上擴展非手機產品領域帶動營運向上，對下半年成長動能相當樂觀，第3季產能利用率季增逾50%，下半年更可較去年同期成長。

臻鼎-KY董事長沈慶芳日前也指出，下半年看來比預期還樂觀，訂單量與去年同期差不多，若無意外因素，今年下半年獲利可望與去年同期相近。

PCB鑽針廠尖點（8021）8月合併營收同樣創下今年新高，顯示PCB產業順利進入旺季，接下來就看蘋果新機銷售情況，將左右廠商第4季出貨能否再成長。