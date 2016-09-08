| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
iPhone 7 背面有秘密！這個細節你看到了嗎？ 台灣售價公布！iPhone7／Plus 24,500 元起跳！ 不起眼的也很厲害？Apple 發表會有 7 大亮點！ 四種搭配 成為人人稱羨的千面女郎 高回頭率！與朋友露營必備品是？
 首頁 > 財經

聯發科8月營收258億 創歷史新高

2016-09-08

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）8月合併營收再創歷史新高，首度突破250億元，達258.70億元，月增4.24%，年增36.09%，累積今年1~8月合併營收達1791.22億元，年增36.21%。

聯發科因中國智慧型手機客戶需求強勁，晶片持續缺貨，表現優於預期，聯發科預估第3季合併營收可望再創單季新高，單季合併營收介於783~840億元，季增8~16%，並預估第3季智慧型手機及平板晶片出貨1.45~1.55億套。

不過，雖然聯發科營收與出貨創新高，但第3季因市場競爭激烈，加上沒有新品加持拉抬，毛利率仍有下滑壓力，第3季毛利率將落在33.5~36.5%之間。

廣告
  • 聯發科8月合併營收再創歷史新高。（記者卓怡君攝）

    聯發科8月合併營收再創歷史新高。（記者卓怡君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 8月營收 聯發科
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：聯發科8月營收258億 創歷史新高


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.