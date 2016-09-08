聯發科8月營收258億 創歷史新高

2016-09-08

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）8月合併營收再創歷史新高，首度突破250億元，達258.70億元，月增4.24%，年增36.09%，累積今年1~8月合併營收達1791.22億元，年增36.21%。

聯發科因中國智慧型手機客戶需求強勁，晶片持續缺貨，表現優於預期，聯發科預估第3季合併營收可望再創單季新高，單季合併營收介於783~840億元，季增8~16%，並預估第3季智慧型手機及平板晶片出貨1.45~1.55億套。

不過，雖然聯發科營收與出貨創新高，但第3季因市場競爭激烈，加上沒有新品加持拉抬，毛利率仍有下滑壓力，第3季毛利率將落在33.5~36.5%之間。