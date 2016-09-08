牧德晶圓檢測 打入一線封測廠

2016-09-08

〔記者洪友芳／新竹報導〕光學檢測設備廠牧德科技（3563）新加入開發的晶圓外觀檢查機台，陸續傳出接單出貨的好消息，近期已獲一線封測廠青睞，即將出貨並陸續認列營收。

牧德昨首度參加國際半導體展，並在現場展示晶圓外觀檢查機台，董事長汪光夏表示，該公司研發的設備原供應PCB、基板與軟板廠商，近年來開始進軍半導體後段測試領域，主要因後段測試設備大都是外商的天下，價格貴且交期長，服務又慢，牧德擁有研發能力，切入測試市場，有助提供封測廠更好的服務，機台品質與價格也比國外廠商有競爭力，會是明年營運成長主要動能。

牧德財務長林恆光指出，該公司的晶圓外觀檢查機台，已從第2季開始出貨並認列營收，近期也有接獲新客戶的訂單，可望今年底前認列營收。市場傳出牧德的新客戶包括驅動IC封測廠、一線封測廠。

林恆光表示，牧德因應發展半導體測試設備，已與久元電子合資成立矽金光學，牧德持股一半，這次展出的半導體測試機台，為矽金光學的主要業務，可認列營收與獲利。

牧德8月合併營收為7307萬元，月增8.8%、年增30.3%，創35個月以來新高，也為歷年同期次高；累計前8月營收為4.71億元，較去年同期成長7.3%。