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旭然PES膜材 雲科廠年底開工

2016-09-08

〔記者陳永吉／台北報導〕液體過濾設備製造商旭然（4556）雲科新廠使用執照本週一取得，旭然總經理何兆全表示，該廠最重要的是有1條PES膜材生產線，這是國內第1條，也是PES膜材國產的第1步，雖然公司PES產品只佔營收7%，但原料自行生產，成本可降低5成，未來還可供應國內廠商。

旭然上半年營收以濾心／濾袋比重占72%最高，其次為濾殼占22%，其他占6%；產品主要應用在半導體業／電子業占37%、食品／化學業占21%、石化業占8%，其他廢水回收、海水淡化等占34%。

何兆全指出，雲科新廠7月已經開始安裝設備，8月開始做品質認證，受矚目的PES膜材生產線目前已經試產出3批產品，希望年底前可以產出正式商業化的PES膜材，明年第2季量產。

何兆全分析，目前PES膜材是由歐洲及日本公司掌握關鍵技術，台灣的材料必須仰賴進口，因此公司若能順利量產，將建立國產濾膜生產線，除可解決公司材料成本過高的問題外，未來進一步銷售自產的產品給國內廠商，使國內過濾產業供應鏈臻於完整。由於旭然雲科新廠有近半產能放在PES膜材，將是旭然未來的主要成長動能。

何兆全表示，目前舊廠產能持續滿載，使得產品交期達8~10週，若未來新廠加入量產，將可慢慢縮短交期6~8週，未來目標希望降至4週。此外，過去公司營運上、下半年比重約為45：55，因此下半年營運將較上半年有2位數成長。

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