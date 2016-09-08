台積電市值創新高 全年營運可成長10%

2016-09-08

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠台積電（2330）共同執行長劉德音昨表示，目前手機需求正常，第4季雖然會有季節性庫存調整，但預期不會比第3季差太多，全年營運表現將可接近10%的目標上限。

台積電昨股價開高走高，盤中一度達184.5元，市值達4.78兆元，最後以184元作收、一舉上漲5元，外資買超逾7000張，激勵台積電股價再度創還原權值新高，市值為4.77兆元，再寫台股單一個股市值王新紀錄。

劉德音：4大動能驅動未來

SEMICON Taiwan國際半導體展昨開展，劉德音應邀出席CEO高峰論壇進行專題演講，詳述智慧型手機、高效能運算以及汽車與物聯網，將是驅動未來半導體持續成長的4大動能。

劉德音會後受訪時表示，今年2月間，受總體經濟問題影響，手機市場需求下滑，但下半年已恢復成長，目前需求正常；被問及營運展望，劉德音說，第4季雖有季節性庫存調整，但預期第4季應不會比第3季差太多，台積電今年全年營收成長5~10%目標不變，可望達成接近10%的高標。

顏博文：聯電慢工出細活

晶圓代工大廠聯電（2303）執行長顏博文昨也應邀在CEO論壇發表專題演講，顏博文表示，全球GDP成長趨緩，半導體市場版圖的重新洗牌，聯電在先進製程慢工出細活，加上產能彈性運用能快速回應客戶需求，透過地域性分散營運據點，建立企業社會責任模式的4大策略，帶動聯電營運維持穩健成長。

顏博文並指出，聯電28奈米量產的時間點比部分競爭同業慢，但目前在多晶矽氮氧化矽及高介電金屬閘極（HKMG）後閘極等製程技術的效能、功耗，都比同業具競爭力。

他預期聯電的佈局將在今年下半年開始見到成效，尤其與中國廈門市政府合資的12吋晶圓廠聯芯，有助於快速搶進當地市場。