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台積電市值創新高 全年營運可成長10%

2016-09-08

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠台積電（2330）共同執行長劉德音昨表示，目前手機需求正常，第4季雖然會有季節性庫存調整，但預期不會比第3季差太多，全年營運表現將可接近10%的目標上限。

台積電昨股價開高走高，盤中一度達184.5元，市值達4.78兆元，最後以184元作收、一舉上漲5元，外資買超逾7000張，激勵台積電股價再度創還原權值新高，市值為4.77兆元，再寫台股單一個股市值王新紀錄。

劉德音：4大動能驅動未來

SEMICON Taiwan國際半導體展昨開展，劉德音應邀出席CEO高峰論壇進行專題演講，詳述智慧型手機、高效能運算以及汽車與物聯網，將是驅動未來半導體持續成長的4大動能。

劉德音會後受訪時表示，今年2月間，受總體經濟問題影響，手機市場需求下滑，但下半年已恢復成長，目前需求正常；被問及營運展望，劉德音說，第4季雖有季節性庫存調整，但預期第4季應不會比第3季差太多，台積電今年全年營收成長5~10%目標不變，可望達成接近10%的高標。

顏博文：聯電慢工出細活

晶圓代工大廠聯電（2303）執行長顏博文昨也應邀在CEO論壇發表專題演講，顏博文表示，全球GDP成長趨緩，半導體市場版圖的重新洗牌，聯電在先進製程慢工出細活，加上產能彈性運用能快速回應客戶需求，透過地域性分散營運據點，建立企業社會責任模式的4大策略，帶動聯電營運維持穩健成長。

顏博文並指出，聯電28奈米量產的時間點比部分競爭同業慢，但目前在多晶矽氮氧化矽及高介電金屬閘極（HKMG）後閘極等製程技術的效能、功耗，都比同業具競爭力。

他預期聯電的佈局將在今年下半年開始見到成效，尤其與中國廈門市政府合資的12吋晶圓廠聯芯，有助於快速搶進當地市場。

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  • 台積電共同執行長劉德音（圖左起）、日月光營運長吳田玉與聯電執行長顏博文昨皆應邀參與國際半導體展的CEO高峰論壇專題演講。（記者洪友芳攝）

    台積電共同執行長劉德音（圖左起）、日月光營運長吳田玉與聯電執行長顏博文昨皆應邀參與國際半導體展的CEO高峰論壇專題演講。（記者洪友芳攝）

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