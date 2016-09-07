| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 財經

《國際現場》 拜耳560億美元收購孟山都

2016-09-07

德國化工和製藥集團拜耳表示，已就收購美國農業生技業者孟山都（Monsanto），與孟山都展開進一步談判，並願意將每股收購價格，由7月的報價125美元提高至127.5美元，使得孟山都的估值高達560億美元。

孟山都證實，已收到拜耳修改後的收購邀約，也與拜耳進行建設性討論，但仍會評估來自其他方的收購邀約或其他策略性替代方案。孟山都是在7月拒絕拜耳開出的每股125美元收購價，稱這個價碼低估該公司的價值，但強調對持續協商持開放態度。

拜耳若成功併購孟山都，將成為全球最大的農化業者，也將是德國企業18年來最大金額的收購案。

由於穀物價格暴跌，加上其除草劑「年年春」的主要成分嘉磷塞供應過剩，使得孟山都的營運陷入困難。很多投資人已呼籲孟山都接受拜耳的收購邀約，但一些分析師指出，除非收購價抬高至每股135美元，孟山都不會輕易出售自己。

（圖：路透，文：編譯盧永山）

廣告
  • （路透）

    （路透）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：《國際現場》 拜耳560億美元收購孟山都


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.