《國際現場》 拜耳560億美元收購孟山都

2016-09-07

德國化工和製藥集團拜耳表示，已就收購美國農業生技業者孟山都（Monsanto），與孟山都展開進一步談判，並願意將每股收購價格，由7月的報價125美元提高至127.5美元，使得孟山都的估值高達560億美元。

孟山都證實，已收到拜耳修改後的收購邀約，也與拜耳進行建設性討論，但仍會評估來自其他方的收購邀約或其他策略性替代方案。孟山都是在7月拒絕拜耳開出的每股125美元收購價，稱這個價碼低估該公司的價值，但強調對持續協商持開放態度。

拜耳若成功併購孟山都，將成為全球最大的農化業者，也將是德國企業18年來最大金額的收購案。

由於穀物價格暴跌，加上其除草劑「年年春」的主要成分嘉磷塞供應過剩，使得孟山都的營運陷入困難。很多投資人已呼籲孟山都接受拜耳的收購邀約，但一些分析師指出，除非收購價抬高至每股135美元，孟山都不會輕易出售自己。

（圖：路透，文：編譯盧永山）