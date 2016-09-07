韓進海運母公司 將挹注9000萬美元

2016-09-07

〔編譯王惠慧／綜合報導〕南韓最大貨櫃船公司「韓進海運」（Hanjin Shipping）正竭盡所能使供應鏈恢復正常運轉，母公司韓進集團（Hanjin Group）週二表示，將斥資1000億韓元（約9000萬美元）幫助深陷苦海的航運子公司；受此訊息激勵，韓進海運週二股價狂飆29.91%，收在1390韓元。

韓進集團週二發表聲明中指出，韓進海運將面臨法院接管的命運，不過集團仍決定對其提供援助，目的是要讓其他南韓出口公司蒙受的負面影響降到最小。與此同時，南韓執政黨「新國家黨」也要求南韓政府在韓進海運提供抵押品的前提下，提供1000億韓元的低利息貸款，幫助該海運公司解決燃眉之急。

韓進集團表示，援助韓進海運的資金中，有400億韓元來自韓進集團會長趙亮鎬的個人資產，其餘600億則由集團透過抵押方式籌借。《華爾街日報》報導，近年來韓進集團向韓進海運提供金援的數字，已超過數十億美元。

韓進昨日股價漲近30％

根據南韓海洋漁業部預估，韓進海運仍需要超過6000億韓元來補足尚未支付的款項，如燃料成本等。另外，需要立即支付給港口營運商，使得受困港口的貨運船得以卸載貨物的費用，估計需1000億韓元。

韓進海運上週在首爾尋求破產保護後，港口營運商擔心韓進海運無法支付款項，使得貨運船隻停留海上，打亂消費品供應商預定在年底購物季前出貨的安排。南韓海洋水產開發院（KMI）研究分析師金泰一表示，「政府已試圖滅火」，協助韓進海運緩解在供應鏈上遭遇的瓶頸，因此他認為，「那些卡在貨櫃船上的禮物，應該很快就能交到消費者手上」。