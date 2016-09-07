沙俄聯手穩定油價 外界潑冷水

2016-09-07

〔編譯王惠慧／綜合報導〕沙烏地阿拉伯與俄羅斯週一於中國杭州舉行的20國集團高峰會發表聯合聲明表示，將攜手合作穩定油價，此舉遭分析師抨擊只會炒高油價，不會有任何具體作為，因為要兩國合作「根本不可能」。

週一在20國集團高峰會上，沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩國發表聯合聲明表示將成立小組，監控市場及對穩定石油價格提出建言，俄羅斯能源部長諾瓦克（Alezander Novak）則形容這是兩國合作「歷史性」的一刻。

短期內可能推高油價

然而，德國商業銀行（Commerzbank）大宗商品研究部門主管溫伯格（Eugen Weinberg）為此說法澆了一桶冷水，他向財經媒體「CNBC」表示，「在凍產議題上，光說不練沒有任何意義」，他不看好兩國合作，並認為此訊息在短期內可能推高油價，也許漲至每桶50美元，但兩國進行深度合作的可能性極小。

溫伯格補充，「俄羅斯與沙烏地阿拉伯之間的合作，根本不可能，這顯然只是嘴巴上講講，因為在競爭對手之間，真正的合作是不可能的。」

盛寶銀行（Saxo Bank）大宗商品策略主管漢森（Ole Hansen）也指出，這些來無影去無蹤的記者會，並沒有談到任何初步措施，更凸顯了這些主要產油國在對市場喊話時，需要展現更多具體行動。

競爭對手不可能合作

「CNBC」報導，俄羅斯並非石油輸出國家組織（OPEC）會員國，即使沙烏地阿拉伯與俄羅斯談攏凍產協議，其他OPEC會員國也未必會跟進。另一方面，過去的失敗經驗，也為石油國取得凍產協議蒙上一層迷霧，例如沙國先前為了保有市場份額，維持在高產量，而今年初OPEC進行的凍產協議，也在拒絕遵守凍產協議的伊朗未出席情況下，宣告失敗。

北歐銀行（Nordea）資深分析師Thina Margrethe Saltvedt指出，「沙烏地阿拉伯可能發現到要讓所有OPEC國家接受凍產（或減產）協議十分不容易，尤其伊朗根本不會接受，而沙國也不想獨自進行凍產（或減產）。