美9月升息否？ 高盛大摩打對台
〔編譯盧永山／綜合報導〕美國8月非農業就業人口僅新增15.1萬人，不如市場預估的18萬人，更遠低於7月的25.5萬人，由於非農業就業數據被視為會左右聯準會升息決定，對聯準會是否在9月升息，兩大券商高盛和摩根士丹利觀點的差異越來越明顯。
高盛分析師哈特休斯（Jan Hatzius）和潘德（Zach Pandl）認為，15.1萬人就足以讓聯準會升息，9月升息機率升至55%。但摩根士丹利策略師霍恩巴赫（Matthew Hornbach）卻認為，美國就業市場依舊疲弱，且通膨未見升高，聯準會9月將按兵不動，因此看好美國公債。
市場估本月升息機率32%
對投資人而言，8月就業報告不好不壞，無法提供升息時機明確訊號，而聯邦資金利率期貨顯示，市場預估聯準會9月升息的機率為32%。
對聯準會政策前景最敏感的美國2年期公債殖利率，上週五在8月就業報告出爐後一度跌至0.74%，聯準會主席葉倫8月26日在傑克森霍爾全球央行年會上發表鷹派談話，指就業市場持續強勁的表現，加上經濟活動和通膨逐漸接近目標，最近幾個月升息的機率增強後，美國2年期公債殖利率曾升至近3個月最高的0.85%。
霍恩巴赫領導的團隊9月2日發布報告指出，摩根士丹利的美國經濟學家仍預期，聯準會將維持目前的利率水準直到2017年。
不好不壞 難有明確訊號
哈特休斯和潘德9月4日發布報告則說，葉倫8月26日的談話顯示，對就業報告的要求相對較低，今年春天的時候，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）宣稱，準備在6月或7月升息，但之後公布的5月就業報告和英國公投脫歐帶來了干擾，如今這些疑慮已經消失。
對於8月就業報告是否左右聯準會升息決定的看法不一，不僅侷限於券商。駿利全球無限制債券基金經理人葛洛斯（Bill Gross）表示，聯準會9月升息的機率接近百分之百。而葛洛斯之前效力的太平洋投資管理公司（PIMCO）則說，9月升息的可能性很低。
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