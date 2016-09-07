Note 7全球召回 三星損失10億美元
〔編譯盧永山／綜合報導〕三星電子上市2週的旗艦智慧手機Galaxy Note 7，因傳出多起電池爆炸起火事故，三星電子上週宣布將召回250萬台，分析師指出，該公司將付出10億美元代價。此外，Note 7電池的供應商除了三星SDI，另一家供應商也曝光，為日本TDK香港子公司新能源科技（Amperex Technology），而在上述事故發生後，三星電子可能尋找第3家電池供應商。
日TDK子公司為另1供應商
據了解，目前三星電子已接到35起電池爆炸起火事故報告，僅占已銷售手機的不到0.1%，但總共有多少電池發生爆炸起火，還不得而知。三星電子上週五宣布，將在全球召回近250萬台Note 7，在已經銷售的10個市場，也將停止Note 7的銷售，而在英國、法國等主要歐洲國家的上市時間將延後。
瑞士信貸、大信證券和Pelham Smithers Associates預估，這次召回行動可能使三星電子付出約10億美元代價，但僅占該公司今年預估營收23兆韓元（206億美元）的不到5%，券商Korea Investment也將該公司第三季營業利益預估大砍1.1兆韓元至7.1兆韓元。
召回損失估僅佔營收5%
不過，新加坡國立大學教授張錫珍表示，這次召回行動對三星電子名聲的傷害，遠大於短期的財務衝擊。這也是三星電子在電池爆炸起火事故發生，儘速採取行動，希望能把傷害降至最低的原因。
Note 7電池發生爆炸起火事故，也使得三星電子的電池供應商受到外界矚目。根據野村證券分析師Chris Chang預估，Note 7約65%的電池由三星SDI供應，其餘35%由新能源科技供應，這次出問題的電池都是出自三星SDI，該公司可能要承擔三星電子召回Note 7的部分損失。
供應蘋果電池？三星未回應
在Note 7電池發生爆炸起火事故後，三星電子表示，除了三星SDI和新能源科技，可能尋求第3家電池供應商。
而由於三星SDI被列在蘋果2016年供應商名單，被問到是否向蘋果供應電池時，三星SDI未表示看法。
蘋果發言人則說，iPhone使用的電池與三星電子Note 7此次召回的電池不同，且蘋果所有產品都通過最高品質標準。
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