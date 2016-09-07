請鬼拿藥單？ 李俊璋主持許厝學童尿檢遭質疑

2016-09-07

〔記者蕭婷方、林彥彤、李盈蒨、劉婉君／綜合報導〕民進黨立委劉建國、陳曼麗與台灣水資源保育聯盟等環團昨召開記者會指出，衛福部要替雲林縣橋頭國小許厝分校學童驗尿，卻找來長期接受六輕經費做研究的成功大學教授李俊璋擔任主持人，形同「請鬼拿藥單」，要求政府部門立即停止委託案，交由公正第三方檢測。

李︰衛福部、鄉長要求才幫忙

李俊璋澄清，接受衛福部委託時已告知自己有接受六輕的委託評估，他是因衛福部、國衛院、麥寮鄉長均希望他幫忙，才提供協助。

許厝國小學童尿液中，致癌物質硫代二乙酸（TdGA）濃度過高，六輕生產的氯乙烯（ＶＣＭ）遭質疑為可能來源之一。衛福部以每人每次二千四百元經費，為許厝國小六十位師生進行體內TdGA等十七項致癌物質檢測。

陳曼麗指出，衛福部九月初委由李俊璋做研究，不僅未完整記錄六輕會排放的所有致癌物質，且日前採樣當天為六輕ＶＣＭ廠歲修，質疑樣本代表性；此外，李長期接受六輕委託，現又接受「衛福部針對六輕有害空氣污染所致健康風險評估計畫」，有球員兼裁判之嫌。

台灣水資源保育聯盟發言人陳椒華批，衛福部委託程序草率，依程序應人體試驗委員會同意，但兩天內就委託給李俊璋。

衛福部國健署研究員林真夙表示，「委託案並非研究」，是當地鄉民與師生盼成功大學為許厝師生做檢測，衛福部才協助接洽。

國健署︰分送成大與國衛院檢驗

國健署社區健康組組長林莉茹說明，上週五、六採集的樣本，會分送成大及國家衛生研究院兩處做同步檢驗；該檢驗會持續三個月（十月到十二月），每月監測一次學童尿液中TdGA的濃度，並會向家長公布結果。

李俊璋表示，身為環境學者，除了知道污染、找到污染源，還要想辦法幫忙解決問題，難道不應幫助企業做到污染減量？如果只是爆料而不幫忙，企業不留在台灣，影響經濟，難道有比較好嗎？自從台塑找他幫忙以來，今年是第七年也是最後一年，他已迫使台塑減少了數百噸的污染物排放，他做事光明磊落，該做的都有想到，衛福部委託時也有告知，不要把學者幫助企業就當做是有拿到利益，就是與企業掛鉤。