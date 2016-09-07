大巨蛋明攤牌 遠雄回應市府3項要求 柯淡然以對
〔記者徐義平、郭安家、沈佩瑤／台北報導〕北市府要求大巨蛋工安改善最後期限明日到期，遠雄昨發出七點聲明；遠雄集團發言人楊舜欽強調，遠雄與台北市政府在大巨蛋案是目標一致，但立場各有堅持，遠雄身為民間企業願先退一步，盼大巨蛋順利完工，並在這舉行世大運。
遠雄︰願先退一步 求完工
市長柯文哲昨被問到八日終止契約是否玩真的？僅輕描淡寫說，再等兩天就知道。柯說，當然有準備九月八日市府記者會，「我們這種加護病房跟急診出身，最大本領是忍受這種不確定。」該怎麼做就怎麼做，再拖下去也不是辦法；並未鬆口是否解約。
柯︰再等兩天就可見真章
北市府發言人林鶴明則表示，市府仍希望遠雄具體提出改善計畫，並完成建照變更之申請，若無法於九月八日以前完成改善作為，北市府仍將依照原訂程序處置後續問題。
另一方面，台北市都發局昨天下午開工地安全維護會議，討論大巨蛋屋頂鈦版相關工程、防火披覆等六項防災維護計畫，由於計畫書已修正並由起、承、監造人及工程人員都用印完成，完成備查程序，允許遠雄公司昨起進場施作；至於帷幕相關工程，用印後完成備查，也可進場施作。另有七工項，都發局則請遠雄先提送巡檢報告後審查。
防災維護 遠雄獲准進場施工
遠雄昨發出七點聲明中的前六點多是「老調重彈」，訴求「積極參與國家重大建設」，卻被許多幕後黑手處心積慮地從中破壞，還稱台北市長柯文哲是被誤導才產生誤解。僅第七點提到會達到北市府的三項要求，包括依北市法規的公安標準研擬完成大巨蛋；性能審查部分已在建築中心審查，相信近日就可完成；建照變更將會依市府一般案例審查流程，進行有關第三次變更的作業事宜，期待能讓大巨蛋順利完工。
楊舜欽說，只要在北市府既有的法規範圍，遠雄都會全力配合，九月八日期限一到，若市府還是決定片面解約，遠雄已有因應策略，除先進入三個月的協調期外，必要時不排除透過訴訟解決問題。
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