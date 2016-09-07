10月底人力需求 將比7月增1.6倍
2016-09-07
〔記者黃邦平／台北報導〕勞動部公布最新人力需求調查，製造業一枝獨秀，十月底較七月底大增一．六倍；統計處長羅怡玲分析，製造業人力需求突出，可能是半導體需求回溫、消費電子新品如蘋果iPhone7上市前備貨需要。
勞動部統計處每三個月調查人力需求，這次訪查三○二七家員工卅人以上的事業單位，預估十月底（第四季）人力需求較七月底將淨增加二．四六萬人，創下二○○九年以來同期最低；不過，每年第四季製造業已過了歐美年底消費外銷備貨高峰，服務業也過了暑假出遊熱潮，向來是人力需求淡季。
以今年而言，十九．四六％受訪企業將增加人力，四．八七％將減少，合計將增加三．八七萬人、減少一．四一萬人，淨增加二．四六萬人。
若以行業別區分，工業部門淨增加一．六七萬人，主要是製造業貢獻淨增加一．六二萬人。羅怡玲說，今年情況有點特別，製造業人力需求較第三季高，也談不上景氣復甦，感覺只能說是「稍微好一點」，在全球景氣趨緩下，國內復甦力道還不夠強。
服務業部門中，以「醫療保健及社會工作服務業」二千六百多人最多，主因是「長期缺工」、「提升勞動條件」；「批發零售業」二千一百人居次，主因是「需求市場擴大」、「離退者補充」。服務業部門要角「住宿餐飲業」也落入第四季的低潮。
綜合各行業增加人力原因，以「離退者補充」卅四％最多，「需求市場擴大」廿六．三五％居次，認為「預期景氣好轉」的只有一％。
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