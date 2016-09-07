林錫耀今會7大工商團體 仍有5大拒摸頭
僅商總、工聯會派出負責人
〔記者羅倩宜、黃佩君、黃邦平／台北報導〕七大工商團體今將與行政院副院長林錫耀會面，但是否代表資方將重返協商，出席明日基本工資審議？據透露，僅有受基本工資衝擊較大的商業總會副理事長許舒博，及與林錫耀有交情的工業區廠商聯合總會理事長秦嘉鴻親自出席；但工業總會、工商協進會、工業協進會、電機電子公會及中小企業總會等五大公會的負責人仍堅拒被「摸頭」，到昨晚為止，這「五大」僅派會務人員或副秘書長等「無決定權」的代表出席。
明工資會議出席否 還很難說
七大工商團體自六月廿七日宣佈全面退出勞資協商後，口徑始終一致，堅持要與行政院長林全見面表達訴求，政院決定由林錫耀出面一度遭婉拒。不過，連日在政院使勁全力溝通後，已有「兩大」鬆動。
商總鬆動原因有二，一是服務業受基本工資調漲衝擊較大，許多門市人員以時薪計，因政院已放話將時薪從一二○元調高到一二六元，服務業成本勢必提高，商總急於回到基本工資談判桌，爭取話語權；二是勞動部針對「七休一」爭議已將卅個行業排除在外，有些服務業可再申請排除，在訴求得到部分回應後，也願與政府再協商。
居中協調最力的是秦嘉鴻，他過去曾任新北市加油站協會、義勇警察協會、土城廠商協進會等理事長，與曾任台北縣副縣長的林錫耀頗有淵源；政院近日為七休一及七天國假等勞資議題傷透腦筋，資方又拒絕協商，秦在關鍵時刻替政院奔走，展現義氣，但也讓其他工商團體有些微詞。
另，商總理事長賴正鎰上週五率觀光業進行政院，向政委張景森陳情，隔日張就在臉書貼出「陸客是我們需要的好朋友」而惹議；為「投桃報李」，副理事長許舒博近兩日積極打電話給其他工商團體，力邀重返協商。
但工總秘書長蔡練生表示，工總立場不變，重返勞資協商，必須滿足兩條件：一是先公告「七天國假取消」、「休息日加班費兩倍」等先前承諾；二是協商層級拉高到行政院以利跨部會整合，並邀民進黨立院總召柯建銘一起，「民進黨已在行政、立法完全執政，就要完全負責」。
工商協進會理事長林伯豐說，這兩條件沒解決前，不去開會，參加基本工資審議也沒意義，「基本工資不調，政府下不了台，但調太高，又不利整體經濟，政府自己做決定就好，企業受不了只能歇業。」
經濟部長李世光昨說，會持續與資方代表討論溝通，並配合政院政策。勞動部也表示，目前仍努力邀請資方代表出席明天的基本工資會議。
全國產業總工會、台灣勞工陣線協會等勞工團體則已提出訴求，要求蔡英文總統兌現競選承諾，主張現行基本工資二萬八元應大幅調高至二萬六千元，時薪由一二○元調至一六三或一六四元。
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標題：林錫耀今會7大工商團體 仍有5大拒摸頭
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