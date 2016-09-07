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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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挪用1.4億款項 日盛銀女經理10萬交保

2016-09-07

〔記者王俊忠／台南報導〕喧騰一時的南市日盛銀行新營分行女業務資深經理挪用客戶鉅款案，台南地檢署偵結起訴。檢方查出今年5月升上業務資深經理的沈宜鈴涉非法挪用17位客戶總計1億4400多萬元款項，依違反銀行法等罪嫌對沈提起公訴。檢方日前將此案移送台南地院審理，法官諭知沈宜鈴10萬元交保。

對此，曾率眾對日盛銀提告的南市議員李退之表示，檢方起訴調查的挪用金額較接近真實面，當初金管會查報的金額與檢方版本差距很大，希望司法單位與金管會再次釐清挪用金額，保障受害戶權益，日盛銀相關人員責任與金融疏失，都要徹底清查；沈女的帳戶及人頭帳戶涉及洗錢、轉帳等問題，也請檢方儘快清查、查扣，還受災戶公道。

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