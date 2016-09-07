中華車3款商用車 年銷挑戰2.4萬輛

2016-09-07

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車汰舊換新政策加持，中華汽車（2204）以主力的菱利、得利卡、新達3品牌商用車為主打，瞄準年輕頭家市場，將挑戰年銷量2.4萬輛，年增22.6%的新高目標。

中華汽車副總經理羅德潤表示，今年1-8月全台新車銷售量達29萬0189輛，年增1.1%，其中以商用車成長最為顯著，年增率達19.6%。打鐵趁熱，中華汽車本月再加碼強攻商用車市場，不僅祭出全新的商用車品牌廣宣，更特別打造台灣首創「行動迴轉壽司車」，訴求中華三菱商用車可以變身為行動店舖，瞄準年輕行動創業族市場。

中華汽車預估今年商用車年銷量可望挑戰2.4萬輛的目標，法人估計，將可為中華汽車挹注約140億元營收，再加上替日本Fuso商用車代工的收入，今年商用車年營收可達250億元。

和泰車（2207）1-8月3.49噸的日野（HINO）小型商用車掛牌數達2039輛，與去年同期持平，在主力6.5-8噸的中小型商用車市佔率則拿下第一，該公司喊出今年商用車年銷量將達6000輛，在大型商用車市場挑戰7連霸目標。