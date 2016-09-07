| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 財經

中華車3款商用車 年銷挑戰2.4萬輛

2016-09-07

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車汰舊換新政策加持，中華汽車（2204）以主力的菱利、得利卡、新達3品牌商用車為主打，瞄準年輕頭家市場，將挑戰年銷量2.4萬輛，年增22.6%的新高目標。

中華汽車副總經理羅德潤表示，今年1-8月全台新車銷售量達29萬0189輛，年增1.1%，其中以商用車成長最為顯著，年增率達19.6%。打鐵趁熱，中華汽車本月再加碼強攻商用車市場，不僅祭出全新的商用車品牌廣宣，更特別打造台灣首創「行動迴轉壽司車」，訴求中華三菱商用車可以變身為行動店舖，瞄準年輕行動創業族市場。

中華汽車預估今年商用車年銷量可望挑戰2.4萬輛的目標，法人估計，將可為中華汽車挹注約140億元營收，再加上替日本Fuso商用車代工的收入，今年商用車年營收可達250億元。

和泰車（2207）1-8月3.49噸的日野（HINO）小型商用車掛牌數達2039輛，與去年同期持平，在主力6.5-8噸的中小型商用車市佔率則拿下第一，該公司喊出今年商用車年銷量將達6000輛，在大型商用車市場挑戰7連霸目標。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中華車
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：中華車3款商用車 年銷挑戰2.4萬輛


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.