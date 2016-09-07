國銀中國分行獲利 今年前7月衰退89%

2016-09-07

〔記者王孟倫／台北報導〕金融業西進「錢難賺」，國銀踢到鐵板！金管會公布最新統計，今年1到7月我國銀在中國分行稅前盈餘、僅2.7億元，較去年同期大跌89.2%，相較其它海外分行僅年減0.7%，顯示中國金融市場險峻，獲利也相對困難。

中國經濟成長趨緩，使得國銀在當地獲利不易，根據統計，國銀中國分行6月單月虧損金額為9.3億元，這也是2010年底國銀西進登陸後，單月最高虧損金額；雖然7月單月轉虧為盈，但整體僅獲利3.3億元，若以今年前7月來看，仍大幅衰退了89.2%。

此外，國銀在中國分行最新逾放情況，6月原本只有一家合庫，但7月又「新增」彰銀、國泰世華2家，金額分別為2500萬元及7700萬元；而這3家在中國分行逾放金額共3.73億元，整體國銀在中國逾放比為0.27%。

不過，金管會銀行局表示，國銀新增這兩家逾放對象，有台商、外商及中企等，但金額不高且均有擔保品，情況都在掌握中。

銀行局也直言，由於中國經濟成長趨緩、金融風險大幅攀升，國銀為了避免被中企倒帳、踩地雷，目前多以維持資產品質為優先，放款業務趨向保守，不會只以獲利為目的。