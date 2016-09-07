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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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宏達電8月營收止跌

2016-09-07

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電（2498）在旗艦手機HTC 10、虛擬實境產品HTC Vive擴大國家、通路銷售下，8月營收65.8億元，月增4.12%，不僅止跌回升，更創下今年次高紀錄。累計1至8月營收為465.8億元，年減47.56%。

宏達電預告9月20日將發表新機。市場傳出，可能會發表Desire 10系列新機的Desire 10 Pro及Desire 10 Lifestyle。另外，市場也傳出，宏達電將於10月中旬推出2款與Google合作的新機，名稱將一改過去沿用多年的Nexus，而以Pixel代替。市場認為，在新機陸續出籠下，可望為第4季挹注活水。

三星Note 7自燃事件後，下半年新機市場恐將出現變化，宏達電北亞區總經理董俊良指出，三星旗艦機爆炸，勢必重創消費者信心。

另外，在蘋果新品拉貨帶動下，手機零組件廠美律（2439）8月營收16.8億元、月增13.3%、年增61.36%，連續3個月續創新高；閎暉（3311）8月營收2.1億元，月減2.4%；毅嘉（2402）在配合客戶排程而遞延出貨影響下，8月營收5.07億元，月減8%。

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