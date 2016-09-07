處分業外貢獻 耕興今年獲利優於去年

2016-09-07

〔記者陳永吉／台北報導〕雖然受到上半年淡季以及新手機上市減少影響，檢測大廠耕興（6146）上半年營運較去年同期疲弱，不過耕興副董王新添表示，下半年很明顯看到檢測項目比上半年增加，因此預期今年本業表現跟去年相當，但因有處分業外貢獻，所以今年獲利不會比去年差。

受惠於4G/LTE以及無線網路傳輸技術IEEE 802.11ac再升級，帶動檢測需求提升，耕興因此受惠，近年來營運穩定成長，不過受到全球智慧型手機市場成長趨緩影響，加上韓國市場受測產品集中在手機單一產品、客戶集中，耕興去年底決定出售韓國子公司給韓廠KCTL，不過，由於韓國子公司佔耕興營收比重約15%，使得耕興上半年營收較去年同期呈現衰退。

不過王新添指出，雖然營收減少，但出售給韓廠的子公司為溢價，總交易金額為1400萬美元，由於分3期支付，預計會在今年底全部進入財報損益表認列，因此在這筆業外貢獻下，今年獲利不會比去年差。