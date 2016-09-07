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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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威剛8月營收月增4.18%

2016-09-07

〔記者洪友芳／新竹報導〕受惠DRAM、NAND Flash價格持穩向上，記憶體模組大廠威剛（3260）8月合併營收18.8億元，回到成長軌道，較7月成長4.18%、年增達13.15%；南亞科（2408）8月份合併營收34.56億元，月增6.27%、年減3.91%。

威剛董事長陳立白指出，8月營收以DRAM相關產品比重最高，達37.52%；固態硬碟（SSD）以近30%的營收貢獻度緊追其後；NAND Flash相關產品及外接式硬碟，占營收約30%左右；行動電源產品也受惠「寶可夢」抓寶風潮，帶動業績創新高。

威剛並表示，新款智慧型手機陸續倍數增加記憶體容量，明顯推升行動式DRAM需求大增，PC應用標準型DRAM產出，受到產能排擠效應影響，供貨持續吃緊的狀態未見紓解。

威剛表示，記憶體價格經過短暫休息後，已重啟向上攻堅的走勢，預期DRAM價格漲勢將延續到今年第4季，NAND Flash的缺貨問題將延續到今年底，甚至有機會延長到明年第1季；預估威剛在庫存充足且供貨無虞的後盾下，下半年本業可望繳出亮眼成績單。

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