8月營收年增20% 群聯獲利新高

2016-09-07

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計群聯（8299）8月營收與獲利同創新高，群聯公布8月合併營業淨利為6.10億元，年增89.70%，8月合併稅前淨利為5.92億元，年增20.08%，單月每股稅前盈餘3.00元，累計今年前8月合併營業淨利達31.56億元，年增5.48%，合併稅前淨利為33.32億元，年增6.56 %，今年前8月，每股稅前盈餘16.88元。

群聯表示，8月營收、獲利均創歷史新高，除了進入傳統旺季之外，再加上受惠於固態硬碟（SSD）出貨比重提升，以及工控、消費性相關控制晶片銷售成長，因此產品組合優化成效顯著，進而帶動營業利益大幅成長。

目前NAND Flash市場正處於供貨吃緊狀態，不過，群聯認為，因庫存管理有成，加上國際上下游合作夥伴有效支援，對第3季營運表現有信心，不僅可較去年同期成長，也可優於第2季。