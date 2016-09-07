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低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
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群創獲15家銀行350億元聯貸

2016-09-07

〔記者陳梅英／台北報導〕群創 （3481）昨日與台銀、中信銀等15家銀行完成聯貸授信案，原擬籌措280億元資金，在金融機構踴躍參貸的情況下，募集總金額最終以350億元結案，成為今年科技業金額最大的聯貸授信案之一，董事長王志超強調，營收與獲利是經營團隊今年必須達成的目標，這是對員工及支持的銀行團負責任的表現，希望年底交出好成績。

群創指出，這件聯合授信案主要用途為償還金融機構借款暨充實中期週轉金，以及充實營運設備、新技術研發，簡單來說是借新還舊。

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