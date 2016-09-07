| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低氣壓壟罩全台 中南部6縣市豪大雨特報！ 女星神秘現身　直播挑禮愛自己
 首頁 > 財經

台積電看好未來5年成長

2016-09-07

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體展覽今開展，晶圓代工龍頭廠台積電（2330） 昨指出，台積電看好未來5年成長，預估成長動能將有一半仍來自智慧型手機領域，另一半來自高效能運算與物聯網、車用電子三領域。

半導體產業盛事——SEMICON Taiwan國際半導體展，9月7日到9日於台北南港展覽館舉行，昨天下午舉行國際半導體展覽展前記者會，為今日起跑的展覽暖身。

台積電物聯網業務開發處資深處長王耀東在會中表示，台積電未來5年營運仍持續成長，動能將來自智慧型手機、高效能運算、物聯網、車用電子包括自動駕駛等相關電子產品等四大應用領域。

王耀東指出，若以台積電2015年營收為基礎，預估到2020年時，智慧型手機相關晶片營收將降為50%，高效能運算晶片、物聯網與車用相關電子產品約各占25%。先進製程的10奈米製程，今年底前將進入量產，良率讓客戶滿意，明年第1季將可貢獻營收；7奈米製程進展優異，效能與功耗均領先對手，預計2018年第1季量產；5奈米於今年初投入開發，預計2019年上半年完成風險量產。

封測龍頭廠日月光 （2311）營運長吳田玉也出席展前記者會，他受訪表示，客戶在中高階智慧型手機需求滿強的，比原本預期來得好，日月光第3季表現滿好的，9月需求看來相當健康，已可確定下半年營運比上半年好；日月光今年會持續強化銅打線，系統級、扇出型先進封裝將持續投資，他對全球半導體產業前景，仍抱持樂觀展望。

廣告
  • SEMICON Taiwan國際半導體展昨舉行展前記者會，為今天起跑的展覽暖身。（記者洪友芳攝）

    SEMICON Taiwan國際半導體展昨舉行展前記者會，為今天起跑的展覽暖身。（記者洪友芳攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台積電
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
蒜苗炒臘肉
海鮮烏龍炒麵
超好吃滷肉這樣做
跟廚房髒污說掰掰
轉寄

標題：台積電看好未來5年成長


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月7日‧星期三‧丙申年八月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.