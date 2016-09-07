聯詠供貨大疆無人機 8月營收創今年新高

2016-09-07

〔記者卓怡君／台北報導〕無人機市場今年急速發燒，面板驅動IC龍頭聯詠（3034）經過一年多的努力，最近法人圈傳出成功打入全球商用無人機龍頭大疆創新（DJI）供應鏈，提供影像處理系統單晶片（SoC），由於相關SoC技術門檻高，毛利率也高，有助於聯詠未來獲利與產品單價大幅提升，聯詠不願評論單一客戶。

此外，聯詠8月起營運明顯轉佳，昨日公布8月合併營收，重回40億元大關之上，創下近9個月新高，8月合併營收為40.94億元，較上月成長7.32%，年減7.33%。

中國大疆創新是全球最大商用無人機製造公司，市場佔有率高達70%，獨占鰲頭，主要產品線包括專業無人機、休閒娛樂用無人機、多軸飛行裝置等，大疆近年營收以高倍數成長，5年營收成長百倍，去年營收已大增至10億美元（折合新台幣310億元），大疆總部設在中國深圳，去年聯詠斥資1.22億人民幣，前進深圳置產，設立深圳子公司，藉此就近服務大客戶，目前深圳已是全球無人機之都，無人機企業達300多家，聯詠可望加速拓展無人機業務，直接挑戰美國大廠安霸（Ambarella）。

聯詠無人機系統單晶片的DSP（數位影像處理），就是採用全球訊號處理矽智財IP廠CEVA的授權，最近聯詠再獲得CEVA最先進的智慧視覺DSP授權，用以發展新一代SoC設計中的專用視覺處理器，主要針對臉部識別和認證功能監控系統、無人機防撞系統和先進駕駛輔助系統等先進應用。

聯詠總經理王守仁之前在法說會強調，公司積極開發各種新品，像是虛擬實境晶片、車用面板驅動IC、無人機影像處理晶片等，相關產品訂單穩定，可望提升公司獲利水準。