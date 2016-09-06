遠雄自估400億造蛋 淨利僅380億

2016-09-06

北市府、遠雄和解有伏筆？

〔記者郭安家／台北報導〕本報掌握遠雄日前向北市府所提公安報告內容，遠雄已向台北市長柯文哲開價賠償，若後天（八日）走向終止契約，北市府將面對今年為止大巨蛋總投資額四百億元賠償，該報告也將大巨蛋評估成賠錢貨，指五十年僅三八○億元稅後淨利；環團得知消息質疑遠雄騙人、大打哀兵政策。不過，遠雄、北市府昨受訪皆留下和解伏筆，遠雄還指「不排除有商討的空間」。

知情人士轉述，遠雄所提一一四頁公安報告多在質疑市府七項公安基準，另於附件提出分析表，指大巨蛋本體總投入成本為四七一億元，是台北101大樓權利金的二．三倍，但101商業面積是大巨蛋的一．六二倍。

遠雄也在報告表示，以做公益的心情投入大巨蛋，「不僅沒賺錢，只為政府打工，能否回收都不知道」，指十年前投資計畫書估五十年稅後淨利八○六億元，如今房屋稅大漲四倍、地租因公告地價調高也漲了六倍，雖然所得稅減少一八九億元，但稅後淨利暴減四二六億元，僅剩三八○億元。

對此，松菸護樹志工團政策組組長游藝質疑遠雄唬爛，指遠雄二○一一年巨蛋取得建照後投資執行計畫書定稿，五十年稅後淨利達七八四億元，已低估獲利，如巨蛋停車場每小時收卅元，旅館以每晚五二○○元計算，如今比照每晚一、兩萬元的W Hotel，收益怎麼可能減少？且馬市府圖利遠雄案正在偵辦，若為弊案，市府不用賠這麼多。

遠雄企業團發言人楊舜欽則表示，不能說四百億元是開價，遠雄還未計入未來營運及訴訟損失，詳細金額要經過訴訟確定；但誰來接手都是賠錢，遠雄不會同意市府的公安改善方案，大砍五、六千坪商業面積，但還在努力溝通，「雙方不排除有商討的空間」。

副市長鄧家基則說，八日早上將開記者會對外說明，預計會後就發函給遠雄終止契約，但市府會等到最後一刻，只要接受七月十九日市府提出的公安改善建議方案、遵守七項公安基準，市長還是樂意來談，大家可以彈性處理。