房貸壓力仍重 雙北雙破50％
2016-09-06
〔記者徐義平／台北報導〕就算首季雙北市房價所得比較前季減輕，但兩都貸款負擔率仍超過五成；換句話說，可支配所得超過一半要拿去繳房貸，根本不符「購屋三三三法則」（自備款三成、房貸支出不逾家庭所得三分之一、寬限期不超過三年），想在雙北買殼仍大不易。
貸款負擔率是指中位數住宅總價貸款每月攤還額除以家戶月可支配所得中位數；代表中位數住宅總價的每月應償還本利和，占家戶可支配月所得中位數的比率狀況，比率越高代表房價負擔能力越低。
根據最新報告，今年第一季全國貸款負擔率為三十五．三五％，相較前季減少○．四六％。六都中的台北市為六十二．二四％，新北市為五十一．九二％，桃園市為三十一．八一％，台中市為三十七．○四％，台南市為二十九．○六％，高雄市為三十二．○三％；除桃園、台南較前季略增外，其他四都都是下降。
走出雙北市，大多數縣市房貸負擔率落在二到四成，屬可合理負擔範圍內。若以家戶月所得六萬元為例，假設二十年期本利均等攤還方式、貸款成數七成、固定利率一．八一六％及貸款負擔率三十％等條件設定下，推算可合理負擔房屋總價應在五一七萬元以下住宅。
本季中位數房價低於五一七萬元縣市，包含台南市、宜蘭縣、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、台東縣、花蓮縣、澎湖縣、基隆市、嘉義市等十三縣市。
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