連4跌停 1.9萬戶搶上賊車被套
2016-09-06
〔記者陳永吉／台北報導〕百尺竿頭入股樂陞案破局後，上週五樂陞雖宣布祭出庫藏股，且昨為融券最後回補日，樂陞昨第一筆成交量爆出三千四百多張，跌停打開露出一線曙光，只是斷頭賣壓過於沉重，再度被打落跌停作收、已連續第四根跌停板，收盤價僅剩五十一．三元；相較八月三十日的收盤價七十八元，一共跌掉二十六．七元，跟收購價一二八元相比，投資人持股一張不但沒賺到五萬元的價差，短短四天甚至倒賠二萬六千七百元。
昨天是樂陞融券最後回補日，近五四○○張的融券得回補，結果只補四一七五張，其中還有一○二二張券償，市場人士指出，能一口氣拿出一千多張股票還券的人，除了大股東之外，就是公司派。樂陞迄昨還有一二一八張空單未補，依規定須在今天開盤半小時內回補。
根據樂陞最新股權分布表，持有一到五張股東人數為二萬四四四九人，持股比二十一．六％；持股五到十張一二一三人，占比五．五％，散戶持有樂陞股票將近三成。
相較樂陞五月底公告百尺竿頭收購前的股東人數，當時持股一到五張的股東僅約六千人、持股比例約六％；持股五至十張的投資人為六百餘人，持股比例為三％，短短三個月，搶搭收購案賊車的受害散戶人數大增一萬九千多人。
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