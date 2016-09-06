反漲價式電業法 台電員工徒步抗議
2016-09-06
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為「反對漲價式電業法」，台電員工發起「全台南北徒步串連活動」，昨天早上八時怒吼「反對切割台電、反對電價上漲」後，從恆春台電核三廠出發，第一站共有百餘人參與，將以三千人接力徒步方式北上監察院，再到行政院遞交陳情書及活動象徵的電工安全帽，希望政府重新檢視電業法草案，不該犧牲群眾利益圖利財團。
「大家都是自發請假，還繳交五百元費用。」恆春區指揮官陳國禎強調，電業法影響台灣人民甚深，台電人比一般民眾對電業熟悉，有責任提醒民眾共同關注；台電去年才獲世界銀行公布「電力取得」世界排名第二，民生及工業電價分別為世界第三及第四便宜，如果電業法修正對財團有利而非有利人民，政府就應該懸崖勒馬。
發起「全台南北徒步串連活動」的楊家法說，活動主軸是「反對漲價式電業法」，起因是質疑這版本電業法會造成電價大幅上漲，直接影響民生經濟，影響中小企業成本結構及產業競爭力，當物價上漲、薪水不漲時，實在不敢想像台灣的未來。
活動發言人曾玥惠表示，這版電業法不涉及民營，草案修正後，台電的資深員工不會受到影響，也無關核電廠員工權益，參與的台電人都是希望台灣民眾能有明確、合理、安穩、公平的用電環境，因此紛紛自發出來力挺，無關自身的工作權益。
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