| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
 首頁 > 財經

反漲價式電業法 台電員工徒步抗議

2016-09-06

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕為「反對漲價式電業法」，台電員工發起「全台南北徒步串連活動」，昨天早上八時怒吼「反對切割台電、反對電價上漲」後，從恆春台電核三廠出發，第一站共有百餘人參與，將以三千人接力徒步方式北上監察院，再到行政院遞交陳情書及活動象徵的電工安全帽，希望政府重新檢視電業法草案，不該犧牲群眾利益圖利財團。

「大家都是自發請假，還繳交五百元費用。」恆春區指揮官陳國禎強調，電業法影響台灣人民甚深，台電人比一般民眾對電業熟悉，有責任提醒民眾共同關注；台電去年才獲世界銀行公布「電力取得」世界排名第二，民生及工業電價分別為世界第三及第四便宜，如果電業法修正對財團有利而非有利人民，政府就應該懸崖勒馬。

發起「全台南北徒步串連活動」的楊家法說，活動主軸是「反對漲價式電業法」，起因是質疑這版本電業法會造成電價大幅上漲，直接影響民生經濟，影響中小企業成本結構及產業競爭力，當物價上漲、薪水不漲時，實在不敢想像台灣的未來。

活動發言人曾玥惠表示，這版電業法不涉及民營，草案修正後，台電的資深員工不會受到影響，也無關核電廠員工權益，參與的台電人都是希望台灣民眾能有明確、合理、安穩、公平的用電環境，因此紛紛自發出來力挺，無關自身的工作權益。

廣告
  • 台電員工怒吼「反對切割台電、反對電價上漲」。（記者蔡宗憲攝）

    台電員工怒吼「反對切割台電、反對電價上漲」。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 電業法
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：反漲價式電業法 台電員工徒步抗議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.