2016-09-06

記者高嘉和／特稿

郭芳煜昨出席公開活動時戲稱自己從立法院被「Ｋ」回來或預算被砍，就想放「情緒假」或「收驚假」，此話一出，恐惹怒一票勞資。勞動部便宜行事，在六月底公告「七休一」函釋取消，卻未將勞基法第卅六條規定先清楚寫明，結果是政策急轉彎，得花兩個月時間訂定裁量標準，搞得企業怨聲載道、勞資更加對立、新政府民意直落。請問郭部長，到底誰才該收驚！誰才應放情緒假！

郭芳煜歷任台灣電信工會總幹事、全國總工會處長、勞委會主秘、勞保局總經理、職訓局局長及勞委會副主委等職務，可說是勞動政策專家；但「七休一」函釋取消前，郭部長沒事前想到可能的衝擊與反彈嗎？不會要求內部先進行影響評估嗎？先確認政策的可行性嗎？

就因郭部長便宜行事、只知頭痛醫頭，才搞到最後由新政府買單民怨、院長林全概括承受錯誤，在「七休一」上路前急踩煞車，要求利用兩個月，針對可能碰到問題的行業訂定裁量基準。如此看來，林全比郭芳煜更該去收驚！而「七休一」窒礙難行的行業，勞資雙方被耍弄到情緒起伏、怒氣暴發，部長怎還敢說要放情緒假！

林內閣上任超過百日，不少閣員努力推動新政，當然值得肯定，但也有部份如自走砲，是屢屢失言、四處放火；或許，郭部長昨這番失言是想「即刻救援」政委張景森的臉書又放砲，讓外界批評的槍口轉向，只是，林全又得要去收驚了。