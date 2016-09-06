在立院被K 郭芳煜︰想請情緒、收驚假
學者︰決策缺協商共識 被Ｋ主因
〔記者吳柏緯、羅倩宜／台北報導〕勞動部長郭芳煜昨出席公開活動時表示，勞動部自始至終追求勞資和諧，然而仍無法讓雙方滿意，只要勞資雙方在同一個場合，就免不了唇槍舌劍，互不相讓，最後還會一起Ｋ勞動部；他還脫口說出，從立法院被Ｋ回來，心情不好就很想要請「情緒假」，預算被砍也想請「收驚假」。政大勞工所教授成之約說，勞動政策的決策過程缺乏勞、資、政三方協商與共識，才是勞動部被Ｋ的主因。
郭芳煜昨出席「工作生活平衡獎」頒獎典禮。他說，最近推動的一系列勞動政策不是逆了姑意，就是違了嫂意，若姑嫂都不能稱心如意，就聯合起來「Ｋ」勞動部；他強調勞資之間的關係不該如此尖銳與對立，應該共存共榮。
郭芳煜還說，現在不少企業都有情緒假、收驚假，讓他好羨慕。因為從立法院被Ｋ回來，心情不好就很想要請「情緒假」，預算被砍也想請「收驚假」。
本週即將舉行基本工資審議委員會，資方代表仍未回覆是否出席。郭芳煜表示，根據規定九月一定要開審議委員會，目前仍不放棄，持續和資方代表溝通，希望他們能夠出席會議。
工資審議會議 郭︰盼資方能出席
委員會勞方代表，全國產業總工會理事長莊爵安表示，要怎麼調、調多少，勞方內部仍在討論，而外界盛傳調整三％是錯誤的資訊，月薪調整三％，換算起來只增加六百元，這個數字根本是糟蹋勞工。不過莊強調，不論週四資方代表有沒有出席，工資都一定要調升。
賴正鎰︰工商界盼政府先兌現支票
商總理事長賴正鎰表示，工資審議也是協商平台的一種，工商界希望政府能夠先兌現過去支票，否則就算重啟協商，也可能不算數。他說，「這兩天再討論看看」，因勞動部已提出七休一三例外解套方案，讓商總不忍直接回絕新政府，但「七大工商團體會一起行動」。
成之約指出，勞動政策要達到勞資雙方都滿意是很困難的事；勞動部之所以陷入被勞資合Ｋ窘境，主因是「勞動部這一系列的決策過程，時常只聽一方意見就調整政策方向，當然會引起另一方不滿」。他說，目前立院開議在即，社會上仍對相關的修法存疑，身為勞動主管機關，勞動部應想辦法補救而不是置身事外。
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