涉力霸虛偽交易 王令楣背信罪起訴

2016-09-06

〔記者錢利忠／台北報導〕前力霸董事長王令楣被控擔任力霸總經理期間，受父親王又曾指使，涉嫌在購買大宗穀物的項目上，與子公司進行虛偽交易，承審法院原依違反證券交易法之特別背信罪論處，但最高法院認為，此案應適用刑度較輕的刑法背信罪，台北地檢署昨改依刑法背信罪嫌將王令楣起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

95年間，力霸集團創辦人王又曾為彌補公司資金缺口，涉嫌指示下屬安排力霸向子公司訂購200萬元的穀物，進行虛偽交易，時任力霸總經理的王令楣，涉嫌在虛偽交易上簽章，一度遭法院依違反證交法之特別背信罪論處。

此案上訴最高法院，合議庭認為，證交法於101年修訂，規定公司須受損害達500萬元以上，才適用證交法之特別背信罪，認為此案所涉虛偽交易金額僅200萬元，應適用刑度較輕的刑法背信罪，另案依刑法背信罪嫌將王令楣起訴。