濫用義賣愛心逃漏稅 店家隱匿4億銷售額

2016-09-06

〔記者吳佳蓉／台北報導〕中部出現惡質店家，打著為教養院義賣之名，騙民眾購買自家商品，結果收入大多放入自己口袋，還藉由民眾很少有索取義賣商品發票的習慣，漏開發票讓國稅局掌握不到稅源，5年間隱匿高達4億元銷售額。檢調單位及國稅局現正分頭調查，釐清涉嫌詐欺及短漏報營業、營所稅等情事。

中區國稅局表示，先前早發現該惡質店家，有短漏報營業稅之嫌，也已立案調查中。近期又獲檢調通報，有民眾檢舉該店家假義賣、真營利，其惡質行為才被完成揭露出來。

國稅局指出，該惡質店家為販賣糖果餅乾、飲料、清潔用品的零售業者，取得2家教養院同意協助募款後，員工便以社福義工名義，透過電話推銷洗髮精、衛生紙、龍眼蜜等商品禮盒給全台民眾，並承諾扣除成本後的獲利，會全數捐給教養院。

但實際上，該惡質店家每月僅捐出2、3萬元給教養院，大部分獲利都放入自己口袋。且還利用民眾通常不記得索取義賣商品發票的習慣，漏開發票，讓國稅局掌握不到銷售情形，規避繳稅，在2011年到2014年間，隱匿4億元銷售額，須補徵2100萬元營業稅。

中區國稅局表示，未來會再對該惡質店家處以漏稅額1倍到1.5倍的短漏報營業稅罰鍰，並進一步追究營所稅，檢調現也正在偵辦，店家是否涉及詐欺等罪名。提醒民眾，若有向店家購買愛心義賣商品，記得索取發票，除增加中獎機會，也可避免店家有逃漏稅空間。