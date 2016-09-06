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訪工研院 總統︰傳產創新將具競爭力

2016-09-06

〔記者洪友芳／新竹報導〕蔡英文總統昨天下午到工研院視察創新研發及產業化成果，她肯定工研院長期做產業發展堅實後盾的貢獻，當聽取工研院新創公司巨生生醫總經理王先知簡報提及，開發的奈米氧化鐵藥物才進入第一階段臨床實驗，卻已斥資逾12億元，蔡直呼「很燒錢」，她期勉王先知「要加油」，也充分表達對生技與女性創業的相惜之情。

蔡總統昨聽取院長劉仲明簡報後，致詞指出上週她在智慧自動化展覽中，特別對工研院研磨拋光機器人感興趣，昨天又再看一次。她說，這幾年她跟彰化和美水五金產業有一些交流，研磨過程大量仰賴人工，拋光師傅暴露在粉塵中，品質控制有一定難度，如果可以透過工研院的「研磨拋光機器人技術」，導入自動化，產品品質可提升。

蔡總統認為，水五金傳統產業是台灣代表性產業，也是中小型企業集合體，若透過政府與各方面協助成功轉型、升級，對傳統產業是重要指標，代表台灣很多傳統產業可透過創新與升級，將可變成下一代產業中，有競爭性的產業。

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