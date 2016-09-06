歐巴馬下台時 美國債增至20兆美元
2016-09-06
〔編譯盧永山／綜合報導〕「華盛頓觀察家報」報導，美國國債已超過19.5兆美元，根據美國財政部預估，美國國債在歐巴馬總統卸任時，將達到20兆美元，而且沒有人知道該如何處理這個窟窿。
上週美國國債首度達到19.5兆美元，美國財政部表示，自今年1月以來，美國國債增加5000億美元。
歐巴馬2009年上任時，美國國債僅10.63兆美元，由於國債上限已經被國會擱置，因此到明年3月15日之前，國債還會繼續上升；預料歐巴馬明年1月卸任時，國債將達到20兆美元。
美國國會預算辦公室上月發布報告指出，至今年9月2016會計年度結束時，美國債務占國內生產總值（GDP）比率將增加3個百分點至77%，創1950年以來最高水準，未來10年這個比率預料將升至86%。
美國國債是年度預算赤字外加利息的總和，歐巴馬多次誓言要降低預算赤字，但在他任內，預算赤字一度達到1兆美元，只有在過去幾年，才降至近5000億美元。
報導說，如何處理堆積如山的國債，將是新總統和新國會的首要挑戰，不過，共和黨總統候選人川普和民主黨總統候選人希拉蕊都未提出控制國債的具體措施。
目前美國聯邦政府每年為債務支付近2.5%的利息，20兆美元債務的規模，意味著每年要支付近5000億美元利息。如果聯準會升息1個百分點，意味著美國聯邦政府每年要多付2000億美元利息。
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