美升息預期降低 台幣勁揚1.97角
2016-09-06
〔記者盧冠誠／台北報導〕市場降低對美國聯準會（Fed）本月升息的預期，加上外資匯入、台股大漲逾百點，以及韓元飆漲等利多齊聚，新台幣匯率昨開高走高，盤中一度強升超過2角，並升破31.5元關卡。
新台幣終場以31.506元兌1美元作收，勁揚1.97角，匯價連2升，並創半個多月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量為8.77億美元。
主要亞洲貨幣方面，以韓元單日大漲1.09%居冠，印尼盾、新台幣分別以0.64%、0.63%升幅緊追在後。
央行官員表示，美國上週五晚間公布8月非農就業人數僅新增15.1萬人，低於外界預估的18萬人，觀察美國聯邦資金利率期貨數據，認為Fed會在9月升息的機率，由公布前的34%降至32%，而Fed主席葉倫8月下旬在傑克森霍爾年會發表談話後，最高曾達42%。
央行官員指出，美國就業數據公布前後，市場預測Fed於12月升息的機率，則由59.8%略降至59%，變化相對不大，顯示外界認為12月仍會調升利率。
台灣方面，央行昨標售364天期1600億元定存單，因市場預期9月29日舉行的第三季理監事會議，可能會終結這波降息循環，使得得標加權平均利率終結連4降，彈升至0.342%，月增0.4個基點（1個基點為0.01個百分點）。
而為提振經濟，日本銀行（日本央行）總裁黑田東彥昨聲稱，仍有進一步採取寬鬆貨幣政策的空間，甚至不排除祭出新工具。對此，央行官員認為，日本擴大寬鬆的空間有多大，還要再觀察；但各國也強調，光靠貨幣政策無法解決問題，還要搭配財政政策。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 美國升息
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 指揮官被殺了... 伊斯蘭國禁女性穿罩袍
- 男大生擺999顆柚子告白被拒 路人2分鐘搶光
- 亞洲挑戰盃》肩負後場重擔 蔣淯安練球也練腦
- 練專注力 全班捨椅子改坐健身球
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Cabinet distances itself from minister’s remarks
- 倫敦大火350週年紀念
- 提供事證追黨產 最高獎金一億
- 《健康充電站》母乳哺餵衛教講座
- 林若亞奉子成婚? 經紀人藉酒急撇
- 提案廢蒙藏委員會 達賴喇嘛正面表示肯定
- 惡煞當街械鬥擄人關後車廂 竹山警鎖定嫌犯追查
- 進軍立法會 得票王朱凱迪力倡民主自決
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉星星們上街頭，爽！
- 中客減少 政院鼓勵國旅緩衝
- 瑞典水晶大廠百年不衰 詩意與工藝雙呈
- 羽協副理事長︰表達意見 個人自由
- 立榮航空 推首架酷企鵝班機
- 志光函授個資外洩 28學員被詐500萬
- 10處社宅5處統包 議員憂易生弊端
- 醉男飛車撞2騎士 幸無大礙
- 東縣15地點立公告 禁餵流浪犬貓
- 進軍立法會 最年輕羅冠聰出身學運戰將
- Note7連環爆 專家建議速換代用機
- 視障生遇正義魔人 羞辱逼讓座／「果然看得到，眼睛亮得跟什麼一樣」
- 單車男童騎快車道 2車夾擊險撞死
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Pensions must provide living expenses: SDP
- 吳俊宏轉型唱電音 目標「男版謝金燕」
- 伍思凱操刀音樂研習營 揪學員飆嗓
- 拯救浮士德 巡迴國中戲說反毒
- 《女友要分手》渣男恐嚇 拿愛愛影片 上網賣賣
- 盛竹如假牙泡水杯 被沈玉琳丟垃圾桶
- 世展會幫一把 弱勢學子走向自立
- 〈愛情應援團〉初戀 也可能不美麗
- 許厝學童回本校 校方鋪紅毯歡迎
- 田弘茂︰兩岸關係目前是最壞時刻 盼恢復互動
- 上班一族9月徵文─職業婦女甘苦談
- 新任海基會董事長╱田弘茂︰我是台灣派 關心台灣利益
- 自由廣場》何不派吳澧培搞定兆豐銀？
- 「齊莫男爵」有種 約會艾瑪華森4小時
- 幼兒誤吞磁鐵球 腸子險壞死
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美升息預期降低 台幣勁揚1.97角
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分