美升息預期降低 台幣勁揚1.97角

2016-09-06

〔記者盧冠誠／台北報導〕市場降低對美國聯準會（Fed）本月升息的預期，加上外資匯入、台股大漲逾百點，以及韓元飆漲等利多齊聚，新台幣匯率昨開高走高，盤中一度強升超過2角，並升破31.5元關卡。

新台幣終場以31.506元兌1美元作收，勁揚1.97角，匯價連2升，並創半個多月新高，台北及元太外匯經紀公司總成交量為8.77億美元。

主要亞洲貨幣方面，以韓元單日大漲1.09%居冠，印尼盾、新台幣分別以0.64%、0.63%升幅緊追在後。

央行官員表示，美國上週五晚間公布8月非農就業人數僅新增15.1萬人，低於外界預估的18萬人，觀察美國聯邦資金利率期貨數據，認為Fed會在9月升息的機率，由公布前的34%降至32%，而Fed主席葉倫8月下旬在傑克森霍爾年會發表談話後，最高曾達42%。

央行官員指出，美國就業數據公布前後，市場預測Fed於12月升息的機率，則由59.8%略降至59%，變化相對不大，顯示外界認為12月仍會調升利率。

台灣方面，央行昨標售364天期1600億元定存單，因市場預期9月29日舉行的第三季理監事會議，可能會終結這波降息循環，使得得標加權平均利率終結連4降，彈升至0.342%，月增0.4個基點（1個基點為0.01個百分點）。

而為提振經濟，日本銀行（日本央行）總裁黑田東彥昨聲稱，仍有進一步採取寬鬆貨幣政策的空間，甚至不排除祭出新工具。對此，央行官員認為，日本擴大寬鬆的空間有多大，還要再觀察；但各國也強調，光靠貨幣政策無法解決問題，還要搭配財政政策。