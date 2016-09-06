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聯亞光電8月營收走弱 Q3看淡

2016-09-06

〔記者王憶紅／台北報導〕雷射二極體上游磊晶廠聯亞光電（3081）8月營收1.82億元，月減6.36%，年減2.78%；累計7-8月營收3.76億元，僅為第二季營收6.44億元的58%。法人指出，受到中國GPON（Gigabit被動式光纖網路）市場進行庫存調整，第三季營收恐將衰退。

GPON上半年佔聯亞營收約40%。外資法人指出，中國主要系統廠為節省成本，變更設計2.5G GPON，接收端改採SuperTIA，聯亞主要客戶之一還在進行產品認證，加上市場供過於求，面臨價格壓力，聯亞2.5G GPON下半年的營收可能較上半年衰退20%，營收占比從上半年的40%降至34%。

面對中國GPON供過於求，面臨價格壓力，聯亞表示，將適度調整生產結構，預估影響第三季營收會是在個位數，且應該只是短線的反應，最終要觀察8月底後的動作，另外，10G GPON已經開發完成，目前已經開始出貨，第四季出貨量產，為聯亞未來產業優勢之一。

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