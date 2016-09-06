群聯8月營收創歷史新高

2016-09-06

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計群聯（8299）8月營收創下歷史新高，因NAND Flash需求強勁，群聯8月合併營收達44.45億元，月增17.34%，年增37.84%。群聯董事長潘健成日前即表示，第3季Flash市場需求很好，對下半年看法樂觀。

市場研究DRAMeXchange估計，蘋果新一代iPhone將於7日發表，整體供應鏈進入關鍵備貨期，加上中國智慧型手機需求未見頹勢，記憶體產品包含DRAM與NAND Flash皆呈現供貨吃緊。