中國天馬微、元太簽署專利授權

2016-09-06

〔記者陳梅英／台北報導〕元太（8069）旗下Hydis關廠爭議雖然尚未落幕，AMOLED在中小尺寸面板市占率也逐漸提升，但Hydis所有擁有的AFFS在陽光下可視的廣視角技術仍受到面板廠青睞，元太昨宣布，中國天馬微與元太簽署專利交互授權。

元太去年光是AFFS專利授權金收入就超過30億元，今年預計會較去年小幅衰退，但以上半年財報來看，AFFS授權金收入仍較去年同期增加，加上這次又與天馬微簽署專利交互授權，元太今年授權金收入仍有機會與去年持平。

元太財務長劉樂群先前表示，由於AMOLED崛起對AFFS有替代效應，然而，AMOLED生產成本高，評估在2~3年內對AFFS不至於造成太大衝擊，初步預估今年來自AFFS授權金收入會較去年減少5~10%，以元太去年授權金收入約30~33億元估算，預估元太今年授權金收入可能會在30億元以下。

元太旗下Hydis所擁有的AFFS專利，授權對象包括最早韓國LGD、日本夏普、台灣友達、華映等，中國面板廠也陸續加入，昨日再添一家，為中國天馬微。