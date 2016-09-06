義隆電8月營收 創26個月新高

2016-09-06

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計義隆電（2458）在觸控與指紋晶片同步放量下，8月合併營收達6.92億元，創下近26個月以來的新高，年增30%，月增15.2%，連續4個月交出月增、年增的好成績。

義隆電表示，8月筆電觸控螢幕晶片、觸控板、指向裝置（PST）等營收分別較上月增加24.5%、15.6%、18.5%，指紋晶片出貨量亦成長，看好第3季表現。

義隆電指出，由於微軟全力推廣主動筆和觸控功能結合的筆電產品，有利第3季整體筆電出貨增溫，此外，指紋辨識因行動支付興起，目前已應用在智慧型手機、筆電、平板、智慧卡，下一步行動支付將擴散至穿戴式裝置及汽車，前景十分看好，義隆電指紋辨識晶片逐季擴大量產規模。

義隆電為快速搶佔行動支付龐大商機，並符合支付協定的要求，特別與指紋辨識知名廠商瑞典商Precise Biometrics合作，共同拓展指紋辨識裝置市場，搶攻每年達20億台以上的智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、智慧卡的市場大餅，藉此帶動營收和獲利的增長，今年義隆電指紋辨識晶片出貨量將大幅倍增至500萬顆，明年表現會更好。

義隆電預估，第3季單季合併營收18-19億元，季增16-22%，營益率更可望優於前幾季。