農林市場派 提假處分阻董事改選

2016-09-06

〔記者楊雅民／台北報導〕老牌茶廠台灣農林（2913）掀經營權戰爭！市場派董事出面指控公司派未經董事會合法審查，即惡意刪除3位獨董及5位一般董事候選人名單，已在上週五緊急向法院聲請假處分，禁止公司派於29日全面改選董事；台灣農林董事長林金燕則稱相關過程「一切依法辦理」。

台灣農林常務董事詹連凱及股東新世鑫國際投資公司推派的法人董事吳彥鋒昨出面表示，農林公司2位董事辭職，董事缺額達3分之1，依法只需於60日內辦理補選，但公司派卻決議9月29日召開股東臨時會，提前全面改選董監事，而9月1日召開的董事會，董事於8月27日才收到開會通知，也未依法於7天前提供董事候選人書面資料審查，主席林金燕即片面宣布刪除市場派提名的3位獨董和5位一般董事名單，僅留下3名董事，可謂是「公司治理最黑暗的一天」。

吳彥鋒表示，新世鑫已委託律師向法院聲請假處分禁止29日選舉案，並緊急處置暫停9月10日至26日進行電子投票。

吳彥鋒指出，農林過去兩年股東會出席率約68%，親自出席比例約22%，靠委託書出席的比例高達46%，顯示農林經營階層完全由少數股權股東把持，若主管機關放任公司派濫用董事提名制度，惡意剔除其他股東提名的董事候選人，惡例一開，將形成萬年董事會。

林金燕緊接著召開記者會反擊，強調農林原定明年6月股東會全面改選董事，既然董事要補選，公司藉此股東臨時會提前設立審計委員會，並提前全面改選董事。

9月1日的董事會中，由董事會議事單位，將董事提名的候選人名單用電腦投影3個檔案跟董事說明，駁斥市場派董事指控，強調一切依法辦理。