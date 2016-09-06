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低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
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iPhone 7本週上市 蘋概股先漲

2016-09-06

〔記者卓怡君／台北報導〕蘋果iPhone 7即將在7日（台灣時間為9月8日凌晨1點）發表，市場高度關心能否扭轉蘋果概念股上半年的頹勢，昨日蘋果概念股隨著台股大漲，也提前展開新品上市前的慶祝行情，鴻海（2317）緩步邁向填息，大立光（3008）重新站上月線。

法人指出，隨新機上市鋪貨，蘋果供應鏈出貨動能轉強，未來需高度觀察銷售情況，若優於預期，位階低的蘋概股有機會補漲。

iPhone 7發表進入最後倒數，預計將有雙鏡頭、防水、無線耳機等新功能，但亮點相對有限，凱基投顧分析師郭明錤推估，因良率問題以及有限的賣點，故預估今年iPhone 7系列出貨量僅有6500萬支，較去年的iPhone 6S系列的8200萬支縮水兩成。

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