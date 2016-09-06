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低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
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大立光營收今年新高 本月挑戰50億大關

2016-09-06

〔記者陳梅英／台北報導〕iPhone 7即將問世，最大亮點為iPhone 7 Plus將搭載雙鏡頭，大立光（3008）是最主要供應商，大立光營收從7月開始大幅跳增，8月合併營收48.21億元，月增6%，續創今年新高；大立光指出，9月營收受惠於客戶新機推出仍有機會往上，法人則預估，大立光9月營收將挑戰50億元大關。

外傳9月將問世的新款iPhone有兩個版本，分別為iPhone 7與iPhone 7 Plus，其中，iPhone 7 Plus將搭載兩顆千萬畫素的雙鏡頭，因為雙鏡頭的威力，大立光今年初千萬畫素出貨才突破5成，8月份千萬畫素以上鏡頭占比更上一層樓，首度超過6成，來到60~70%，創歷史新高，800萬畫素占比為20~30%，500萬畫素10~20%。

儘管大立光營收持續成長，8月營收與去年同期相比，仍衰退9%，累計前8月合併營收277.01億元，較去年同期衰退21%，以營收角度來看，尚未轉回正成長。

大立光營收降是因為減少VCM（音圈馬達）出貨，過去大立光因應大客戶需求外購音圈馬達，營收成長幅度高，毛利率表現卻遭到稀釋，現在少了音圈馬達外購的營收挹注，回歸到大立光鏡頭本身，從大立光第二季毛利率來到66.37%的歷史新高表現來看，反而更能彰顯大立光的價值。

最近一家美系外資就喊出大立光目標價5100元天價，大立光也不負眾望，昨日股價又站上3700元；大立光日前股價最高來到3820元，在外資加持下，是否重新挑戰4000元整數關卡，將是後市關注焦點。

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