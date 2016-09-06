《國際現場》賓士推6-9款電動車

2016-09-06

〔編譯盧永山／綜合報導〕知情人士指出，賓士製造商德國戴姆勒汽車公司計畫推出6~9款電動汽車，希望與特斯拉和奧迪一較高下，並預計在下個月舉行的巴黎車展就會發表1款電動汽車。

戴姆勒汽車今年7月表示，已加速高級電動汽車的研發，目前這個領域由特斯拉所主導。而德國《歐洲汽車週報》先前引述戴姆勒汽車消息來源報導，該公司計畫在2018~2024年間推出6款電動汽車。

過去電動汽車因為續航里程較短，加之研發費用昂貴，讓車商和消費者退避三舍。但隨著政治人物對柴油汽車排放造假問題日益不滿，電池技術有所突破，加上電動汽車的採用率有望達到50%，刺激福斯集團、戴姆勒汽車等車商和博世（Bosch）、大陸集團等汽車零件供應商大舉投資。