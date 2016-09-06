韓進恢復交易 盤中重挫30%

2016-09-06

〔編譯王惠慧／綜合報導〕南韓最大貨櫃船公司「韓進海運（Hanjin Shipping）」為了保護貨船不受債權人扣押，上週三於首爾尋求破產保護後2天，週五即在美國聲請破產保護；先前暫停交易的韓進股票，週一在南韓股市恢復交易後，開盤即重挫30%，收盤下挫13.7%，收在1070韓元。

《華爾街日報》報導，韓進破產案為史上規模最大的貨櫃船商破產案，韓進於週三向首爾法院聲請破產接管後，已在美國及海外各地港口引發混亂，債權人扣押韓進貨船，港口營運商由於擔心無法獲得酬勞，拒絕處理韓進的貨物，使得該公司運送電器、電子產品及其他消費品的貨船無法靠岸。

根據韓進提交的法律文件顯示，韓進為南韓最大航運公司，全球第7大航運商，旗下共有140艘貨櫃船及散裝船，在全球經營60條航線，每年運送超過1億噸貨物。南韓金融服務署表示，韓進本週計畫在10個國家，如加拿大、德國及英國等地提交破產保護。

南韓金融服務署指出，接下來將持續在43個國家採取法律行動，這些受困的航線要儘快擴大法院保護範圍，韓進發言人表示，將盡力使其貨櫃船不被扣押，並保護該公司海外資產。

根據美國破產法當中針對跨境破產的第15章規定，若破產聲請獲美國法院認可，將可阻止美國債權人在韓進進行境外破產程序時，扣押該公司的資產或發動其他法律行動。初審將訂於週二下午，於紐澤西州紐華克舉行。