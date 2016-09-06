美經濟若再陷衰退 Fed恐得降息至-2%

2016-09-06

〔編譯盧永山／綜合報導〕前里奇蒙聯邦準備銀行政策顧問古德弗瑞德（Marvin Goodfriend）接受CNBC節目表示，未來幾年如果美國經濟再度陷入衰退，聯準會可能要將短期利率降至-2%，才能讓經濟復甦。

目前擔任卡內基美隆大學經濟學教授的古德弗瑞德，是分析美國1960年以來所發生的8次經濟衰退，得出上述結論。

古德弗瑞德表示：「在過去8次衰退中，聯準會須把短期利率降至比10年期公債殖利率低2.5個百分點，目前10年期公債殖利率為1.5%，意味如果美國再度陷入衰退，聯準會最少要將利率降至-1%。」

他說：「在其中的5次衰退中，聯準會把短期聯邦資金利率降至比10年期公債殖利率低3.5個百分點。因此，如果未來幾年又發生類似的衰退，聯準會須將聯邦資金利率降至-2%。」

古德弗瑞德預測的利率水準，比任何央行目前採取的負利率水準還要低很多。率先實施負利率的瑞典央行，目前的利率為-0.5%。日本銀行今年初將利率降至-0.1%。2014年實施負利率的歐洲央行，目前的利率為-0.4%。

聯邦資金利率目前仍為正值。聯準會在去年12月將利率由0.25%升至0.5%，為2006年以來首度升息。

不過，古德弗瑞德不認為聯準會會很快地將利率降至-2%，反而認為聯準會年底前應該升息，因美國已接近充分就業，通膨也朝目標前進。

美國8月非農業新增就業人口僅15.1萬人，使得聯準會9月升息的機率降至21%，12月升息的機率仍超過5成。

此外，日銀總裁黑田東彥週一表示，仍有充裕的空間擴大財政刺激措施，如擴大負利率和加速資產購買，日銀也不該排除考慮新方法或採取激烈的措施，以達到2%的通膨目標。