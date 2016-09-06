蘋果補稅145億美元 容克：非針對美國

2016-09-06

〔編譯王惠慧／綜合報導〕歐盟執行委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）針對蘋果被要求向愛爾蘭政府補繳130億歐元（約145億美元）稅款一事，他表示，此一結果顯然是基於事實及法律規定而做出的裁示，而非針對美國。

上週二歐盟反壟斷機構宣布對蘋果跨國避稅的調查結果，認為愛爾蘭政府給予蘋果的租稅優惠為非法國家補貼，因此要求蘋果向愛爾蘭政府補繳130億歐元稅款，蘋果執行長庫克上週形容此案「完全是政治廢話」，不過，容克對此回應，歐盟反壟斷機構的調查，主要是針對歐盟內的公司，一切都是基於規定，他說：「這個決定並非為了反對美國。」

此一決定為經濟合作發展組織（OECD）帶頭，希望能打擊跨國公司的避稅行為，上週六OECD稅務主管阿曼斯（Pascal Saint-Amans）也向路透表示，蘋果公司的稅務安排十分「離譜」，但就和容克說的一樣，補繳稅款的決定是按照現行規定來執行。

路透報導，容克此一言論是為了安撫美國國會議員，議員們已為了該如何對待美國公司的境外收入爭吵不休了好幾年，但與此同時也引發外界擔心，歐盟執委會此舉將意味著更多美國公司的利潤將流入歐洲國家的國庫。

愛爾蘭《週日商業郵報》報導，歐盟執委會正在積極檢視愛爾蘭政府給予跨國公司的多個租稅意見，其中6項可能引發與蘋果類似的跨國公司稅務調查。愛爾蘭財政部長那努（Michael Noonan）表示，給予蘋果公司的稅務意見符合當時的法律規定，且其他公司都可能或已收到相同的稅務建議，他表示：「沒有任何企業收到稅務優待。」