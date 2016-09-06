| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
低壓帶籠罩水氣多 南部4縣市大雨特報！
 首頁 > 財經

沙俄協議限產 國際油價應聲大漲

2016-09-06

〔編譯盧永山／綜合報導〕週一國際油價一度大漲逾5%，因媒體報導，沙烏地阿拉伯與俄羅斯將在20國集團高峰會期間發表聯合聲明，要求能源市場合作凍產以支撐油價。但2國能源部長在會面之後，僅強調會加強合作穩定油市，卻未提出提振油價的具體措施，使得油價又稍稍拉回。

OPEC月底開會協商

沙國副王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）週日對俄羅斯總統普廷表示，沙、俄2國若合作限制產油量，將有利於全球油市。俄羅斯能源部長諾瓦克（Alezander Novak）上週六也說，本月底在阿爾及利亞首都阿爾及爾舉行的石油輸出國家組織（OPEC）非正式會談，凍產將是重點討論項目。

不過，沙國石油部長法里（Khalid Al-Falih）週一在會晤諾瓦克後表示，目前沒有必要凍產，凍產只是優先選項之一，未必是現在就要凍產，況且今年的供需多少會恢復平衡。

布蘭特原油一度漲5.5%

諾瓦克則說，若要採取聯合行動，我們有很多可動用的手段，俄羅斯準備與主要產油國達成凍產協議。

德國DZ銀行資深商品分析師赫林豪斯（Axel Herlinghaus）表示：「乍看之下，這好像是舊瓶裝新酒。過去，不乏具有企圖心的宣示，卻缺乏決定性的後續行動。」

週一倫敦時間早盤，布蘭特原油期貨價格一度大漲5.5%至每桶49.50美元，午盤漲幅縮小至1.2%。美國股市和商品市場週一因勞動節休市。

頁岩油開發恐致地震

此外，美國主要頁岩油產地奧克拉荷馬州中北部，上週六早上7點2分發生芮氏規模5.6地震，是該州歷年來最強地震，再次令外界關注石油公司開採頁岩油之際，向地底傾注汙水，導致土質結構受到破壞，引發地震頻繁發生的問題。奧克拉荷馬州州政府已下令震央附近的37個汙水井在7至10日內關閉。

廣告
  • 週一國際油價大漲逾4%，因沙烏地阿拉伯與俄羅斯將在20國集團高峰會期間發表聯合聲明，要求能源市場合作以支撐油價，使得產油國可望達成凍產協議。圖為北達科塔州鄰近泰澳加的一處油井。（法新社）

    週一國際油價大漲逾4%，因沙烏地阿拉伯與俄羅斯將在20國集團高峰會期間發表聯合聲明，要求能源市場合作以支撐油價，使得產油國可望達成凍產協議。圖為北達科塔州鄰近泰澳加的一處油井。（法新社）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： G20 國際油價 石油限產
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧苦茶油雞
青醬筊白筍義大利麵
手沖咖啡自己來
喝檸檬水易反黑？
轉寄

標題：沙俄協議限產 國際油價應聲大漲


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月6日‧星期二‧丙申年八月初六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.