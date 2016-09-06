沙俄協議限產 國際油價應聲大漲
2016-09-06
〔編譯盧永山／綜合報導〕週一國際油價一度大漲逾5%，因媒體報導，沙烏地阿拉伯與俄羅斯將在20國集團高峰會期間發表聯合聲明，要求能源市場合作凍產以支撐油價。但2國能源部長在會面之後，僅強調會加強合作穩定油市，卻未提出提振油價的具體措施，使得油價又稍稍拉回。
OPEC月底開會協商
沙國副王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）週日對俄羅斯總統普廷表示，沙、俄2國若合作限制產油量，將有利於全球油市。俄羅斯能源部長諾瓦克（Alezander Novak）上週六也說，本月底在阿爾及利亞首都阿爾及爾舉行的石油輸出國家組織（OPEC）非正式會談，凍產將是重點討論項目。
不過，沙國石油部長法里（Khalid Al-Falih）週一在會晤諾瓦克後表示，目前沒有必要凍產，凍產只是優先選項之一，未必是現在就要凍產，況且今年的供需多少會恢復平衡。
布蘭特原油一度漲5.5%
諾瓦克則說，若要採取聯合行動，我們有很多可動用的手段，俄羅斯準備與主要產油國達成凍產協議。
德國DZ銀行資深商品分析師赫林豪斯（Axel Herlinghaus）表示：「乍看之下，這好像是舊瓶裝新酒。過去，不乏具有企圖心的宣示，卻缺乏決定性的後續行動。」
週一倫敦時間早盤，布蘭特原油期貨價格一度大漲5.5%至每桶49.50美元，午盤漲幅縮小至1.2%。美國股市和商品市場週一因勞動節休市。
頁岩油開發恐致地震
此外，美國主要頁岩油產地奧克拉荷馬州中北部，上週六早上7點2分發生芮氏規模5.6地震，是該州歷年來最強地震，再次令外界關注石油公司開採頁岩油之際，向地底傾注汙水，導致土質結構受到破壞，引發地震頻繁發生的問題。奧克拉荷馬州州政府已下令震央附近的37個汙水井在7至10日內關閉。
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