奧地利總理轟 星巴克「繳稅比香腸攤少」
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕歐盟要求蘋果鉅額補繳一三○億歐元天價稅款的裁決餘波盪漾。奧地利總理開砲重轟，連鎖咖啡店星巴克（Starbucks）、網路零售鉅子亞馬遜（Amazon）等跨國企業在當地繳稅比「小香腸攤」還少；愛爾蘭內閣決議不接受補稅，將提出上訴；蘋果執行長庫克則暗示，明年將把海外資金移回美國，預期明年將在美國多繳數十億美元稅款。
蘋果暗示 明年資金移回美國
奧地利總理柯恩（Christian Kern）支持歐盟執委會上週對蘋果須向愛爾蘭補稅一三○億歐元（約四千六百億台幣）的裁定，他在奧地利《標準報》近日訪談中表示，每一家威尼斯咖啡店、香腸攤在當地所繳的稅金，都比任何一家跨國企業繳的稅來得多，「星巴克、亞馬遜和其他跨國公司都是如此」。
柯恩除了引述奧地利社運人士施倫斯說法、稱亞馬遜二○一四年只繳一四○○歐元稅金外，也抨擊網路鉅子Google和社群網站龍頭臉書（Facebook）「從奧地利大量吸走廣告量，卻沒有繳公司稅或廣告稅」，未回饋給奧地利或媒體；Google估計在奧地利營業額約二億歐元，臉書約一．二億歐元，Google當地聘用員工僅約十二名、臉書則更少。
柯恩矛頭還對準以超低稅率招攬跨國公司的歐盟夥伴國，「愛爾蘭、荷蘭、盧森堡或馬爾他目前作法，沒有展現與其他歐洲經濟體同在的團結精神」。
在蘋果之外，歐盟執委會已宣布正在調查亞馬遜、麥當勞在盧森堡的避稅措施，可能涉及接受非法國家租稅補貼；愛爾蘭《週日商業郵報》昨天報導，歐盟執委會還在積極檢視愛爾蘭給予跨國企業的六種租稅見解，這可能導致如蘋果稅務般的調查。目前Google母公司Alphabet和臉書等七百多家跨國企業都在愛爾蘭設有稅籍。
蘋果執行長庫克近日接受愛爾蘭電視台RTE訪問時表示，蘋果已經撥出要向美國繳稅的數十億美元，做為蘋果將二一五○億美元海外現金的一部分或全部匯回美國時之用，「目前，我預計明年會把資金匯回去」。
歐盟上週裁決指出，蘋果前年在愛爾蘭只繳稅○．○○五％，庫克批評這「完全是政治胡扯」，準確數字是四億美元。不過，歐盟堅稱裁決指稱的稅率數字沒錯。
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