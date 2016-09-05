寶可夢等跨境電商將課稅 年銷逾48萬須繳營業稅
〔記者吳佳蓉／台北報導〕跨境電商課稅制拍板，根據財政部上週送往行政院的營業稅法修正草案，未來跨境電商只要全年銷售勞務金額在四十八萬元以上，就須委託稅務代理人來台辦理簡易稅籍登記，並比照國內電商申報繳納五％營業稅。意即，如寶可夢等跨境遊戲廠商或Spotify等數位音樂業者，未來只要銷售額達標，就得繳稅；全案列為財部優先法案，力拚下會期過關，最快明年上路。
目前大型跨境電商如LINE、Facebook及Microsoft等，因設有固定營業場所，現都有繳稅，對Uber、Agoda兩家業者，國稅局也正在個案追稅。因此，新制上路後，主要影響對象是新興、尚未進軍台灣設立據點的跨境電商，例如近日熱門手遊「精靈寶可夢」（Pokemon Go）、音樂串流服務Spotify等。
財政部官員表示，現行稅法僅能對有在台設立營業據點的跨境電商課徵營業稅，對於提供國內消費者無形服務（如遊戲點數、音樂影音串流、電子廣告、叫車、訂房服務、線上課程等）的跨境電商，並未強制要求其須辦理營業登記並繳稅；而是採「逆向課稅」，要求消費者申報繳納五％營業稅，起徵門檻三千元。
但實務上，很少消費者會申報，加上數位經濟蓬勃發展，不僅稅基流失，也使國內外電商競爭不公。未來將取消逆向課稅制，跨境電商須比照國內業者，負起報繳營業稅義務，課徵門檻內外一致採全年銷售額四十八萬元。申報採簡易登記，可自行或委託稅務代理人辦理。
至於罰則，初步規劃將比照國內業者，以現有規定裁罰。根據現行條文，未依規定辦理營業登記，處三千至三萬元罰鍰（但初犯不罰），並可連續處罰；此外，若有漏報營業稅，最高可處漏稅額五倍以下罰鍰。國稅局將透過信用卡、匯款紀錄或第三方支付等金流查稅。
而建立跨境電商營業稅登記制後，未來會不會進一步追討營所稅，官員表示，目前國際間對此尚未有統一看法，財政部會先看各國作法及成效，來決定是否跟進。
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標題：寶可夢等跨境電商將課稅 年銷逾48萬須繳營業稅
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